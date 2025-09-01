MEF, mandato a banche per nuovo BTP 7 anni e nuovo BTP a 30 anni

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
, Citi
, Deutsche Bank
, J.P. Morgan
, Morgan Stanley
e Nomura il mandato per un'emissione dual tranche mediante sindacato
di un nuovo benchmark BTP a 7 anni - scadenza 15 novembre 2032 - e di un nuovo benchmark BTP a 30 anni - scadenza 1° ottobre 2055 - per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow).
Il MEF precisa che, di conseguenza, le aste dei BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per l'11 settembre 2025 non avranno luogo
.
La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato
, si legge in una nota.