MEF, mandato a banche per nuovo BTP 7 anni e nuovo BTP a 30 anni

Finanza
(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Nomura il mandato per un'emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 7 anni - scadenza 15 novembre 2032 - e di un nuovo benchmark BTP a 30 anni - scadenza 1° ottobre 2055 - per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow).

Il MEF precisa che, di conseguenza, le aste dei BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per l'11 settembre 2025 non avranno luogo.

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato, si legge in una nota.
