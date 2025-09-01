Milano 17:35
OPS MPS su Mediobanca, richieste adesione salgono oltre il 28,1%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 1° settembre 2025 sono state presentate 1.038.220 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 234.679.085, pari al 28,1633% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 27,6269% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).

L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
