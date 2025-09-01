Plenisfer SGR amplia team Business Development con Francesco Bencivenni e Laura Colombi

UniCredit

(Teleborsa) -, boutique specializzata nella gestione di fondi multi-strategia e liberi dai vincoli dei benchmark,nominando Francesco Bencivenni, Senior Product Specialist, e Laura Colombi, Senior Marketing Specialist.Entrambi operano da oggi dalla sede di Milano di Plenisfer riportando a Fabrizio Pasta, Head of Business Development. "Abbiamo recentemente celebrato il quinto anno di gestione di Plenisfer e forti di questo significativo traguardo, tagliato con successo, abbiamo", ha commentato Pasta.ha iniziato la sua carriera innel 2013 e ha avviato il suo percorso in ambito commerciale nella società di asset management del gruppo, Pioneer Investments (oggi), assumendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Senior Sales di Amundi SGR.opera da oltre 20 anni in ambito marketing e comunicazione nel settore finanziario e bancario. Ha iniziato la sua carriera inper poi passare in BCC Retail e BCC Risparmio&Previdenza (Gruppo Iccrea). Si unisce al team di Plenisfer dopo essere stata, dal 2017, Senior Marketing & Content Manager di Kairos Partners SGR (Gruppo).