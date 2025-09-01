Plenisfer SGR amplia team Business Development con Francesco Bencivenni e Laura Colombi

(Teleborsa) - Plenisfer Investments SGR
, boutique specializzata nella gestione di fondi multi-strategia e liberi dai vincoli dei benchmark, amplia il team Business Development
nominando Francesco Bencivenni, Senior Product Specialist, e Laura Colombi, Senior Marketing Specialist.
Entrambi operano da oggi dalla sede di Milano di Plenisfer riportando a Fabrizio Pasta, Head of Business Development. "Abbiamo recentemente celebrato il quinto anno di gestione di Plenisfer e forti di questo significativo traguardo, tagliato con successo, abbiamo avviato una nuova fase di sviluppo commerciale
", ha commentato Pasta.Bencivenni
ha iniziato la sua carriera in UniCredit
nel 2013 e ha avviato il suo percorso in ambito commerciale nella società di asset management del gruppo, Pioneer Investments (oggi Amundi
), assumendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Senior Sales di Amundi SGR.Colombi
opera da oltre 20 anni in ambito marketing e comunicazione nel settore finanziario e bancario. Ha iniziato la sua carriera in Barclays
per poi passare in BCC Retail e BCC Risparmio&Previdenza (Gruppo Iccrea). Si unisce al team di Plenisfer dopo essere stata, dal 2017, Senior Marketing & Content Manager di Kairos Partners SGR (Gruppo Anima
).