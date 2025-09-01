Milano 17:35
Regno Unito, M4 (MoM) in luglio

Regno Unito, M4 in luglio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,2%).

