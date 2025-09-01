Milano 17:35
Superbonus, Enea: investimenti superbonus raggiungono 121,8 miliardi
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 luglio 2025 era complessivamente pari a 500.518 (erano 500.295 a fine giugno). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 121,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 117,1 miliardi di euro.

Complessivamente, al 31 luglio, si sono registrate 137.991 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 83,4 miliardi, pari al 67,8% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.133 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,9% dell'investimento complessivo, e 117.389 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,3% del totale).
