Superbonus, Enea: investimenti superbonus raggiungono 121,8 miliardi

(Teleborsa) - Il numero dellerelative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 luglio 2025 era complessivamente pari a(erano 500.295 a fine giugno). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari a circa. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 117,1 miliardi di euro.Complessivamente, al 31 luglio, si sono registrate 137.991 asseverazioni relative a, per un investimento di 83,4 miliardi, pari al 67,8% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.133 asseverazioni relative aper un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,9% dell'investimento complessivo, e 117.389 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,3% del totale).