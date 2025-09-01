UniCredit lancia nuova obbligazione retail "fixed to floater con leva"

UniCredit

(Teleborsa) -lancia la, direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di BorsaItaliana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.La nuova obbligazione è caratterizzata da una. Prevede infatti cedole annuali fisse per i primi due anni, pari a 5%, mentre dal terzo al tredicesimo anno le cedole sono legate all'andamento del tasso Euribor 3 mesi, con un fattore di partecipazione al 150% e un cap al 5,00%. Il tasso di riferimento Euribor 3 mesi viene rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interesse.Le obbligazioni sono state pensate. Andando ad analizzare la curva dei tassi in Euro, è osservabile come i tassi siano previsti in discesa: questa obbligazione è strutturata per pagare cedole fisse nei primi anni e successivamente pagare il tasso Euribor a tre mesi moltiplicato per una partecipazione positiva. La partecipazione al 150% permette di migliorare il tasso di interesse che si ottiene, fino a un massimo (cap) previsto al 5% annuale e un minimo (floor) pari allo 0%., in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l'obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione. Il valore nominale e l'investimento minimo sono pari a 1.000 Euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit e sarà quindi possibile rivendere l'obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita dell'obbligazione il prezzo seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale.