Allarme educazione finanziaria: poco più di 1 italiano su 10 ha competenze finanziarie accettabili

(Teleborsa) - L'Italia è in piena. Solo poco più di 1 italiano su 10 (16,6%) haaccettabili, posizionando l'Italia al 36° posto su 39 Paesi di tutto il mondo. È quanto emerge dall'analisi realizzata da- fintech leader nella gestione del debito – sulla base dati OCSE/INFE 2023. Leaggravano il quadro: i(18-29 anni) raggiungono performance da Paese in via di sviluppo, mentre lesono in fondo alla classifica in Europa per alfabetizzazione finanziaria. Neppure isi salvano. Un ulteriore allarme arriva dalla comprensione dei prestiti: solo il 17% degli italiani padroneggia realmente i meccanismi di interesse, lasciando oltre l'80% della popolazione vulnerabile a prodotti finanziari inadeguati e quindi potenzialmente esposta al sovraindebitamento."I dati OCSE fotografano un problema che attraversa tutte le categorie sociali – ha dichiarato, Co-Country Manager di Bravo in Italia –. Un paese del G7 che si posiziona così in basso nelle classifiche mondiali di educazione finanziaria evidenzia l'urgenza di investire maggiormente in questo settore, fondamentale per il benessere economico dei cittadini e delle famiglie.”I dati peggiori emergono dall'analisi delle competenze minime: solo il 16,6% degli italiani raggiunge ilsu 100 considerato accettabile dall'per una gestione finanziaria consapevole, posizionando l'Italia al 36° posto mondiale su 39 paesi. Peggio dell'Italia fanno solo Paesi come Panama (16,5%), Cipro (16,1%), Paraguay (11,2%), Cambogia (12,5%) e Yemen (3%). Al contrario, la Germania domina con il 75,5% dei cittadini che raggiunge il minimo accettabile. Anche altri vicini europei superano di gran lunga l'Italia: Francia (38,7%), Spagna (39,2%), Estonia (48,4%) e Finlandia (45,8%) hanno percentuali di cittadini finanziariamente competenti oltre il doppio rispetto all'Italia.I dati evidenziano come lesoffrano di unnell'educazione finanziaria, nei confronti sia degli uomini che delle donne straniere. posizionandosi al 38° posto su 41 paesi mondiali analizzati, davanti solo a Romania, Cambogia e Yemen. In cima alla classifica ci sono le donne tedesche, ma hanno buoni risultati anche le spagnole (15°) e le francesi (16°), che risultano mediamente più preparate anche degli uomini italiani. Un divario che evidenzia come l'esclusione femminile dalla gestione finanziaria familiare, ancora diffusa in Italia, produca effetti che vanno ben oltre il semplice gap di genere.La situazione deiè forse peggiore: i ragazzi tra 18 e 29 anni si posizionano al 38° posto su 39 paesi mondiali, competendo con economie in via di sviluppo. Anche stavolta, sono i giovani tedeschi a dominare la classifica mondiale. Paradossalmente, in Italia neppure l'istruzione superiore protegge dall'analfabetismo finanziario. I laureati italiani si posizionano al 33° posto su 39 paesi, con prestazioni inferiori anche a paesi con economie complessivamente meno sviluppate come Thailandia, Ungheria e Uruguay, che formano laureati finanziariamente più competenti di quelli italiani.Conseguentemente, anche nellala situazione italiana è preoccupante. Solo il 35% degli italiani dimostracorretti (almeno 6 comportamenti virtuosi su 9 misurati dall'OCSE), posizionando l'Italia al 32° posto mondiale su 39 paesi. La Germania guida anche questa classifica con il 77,5%, seguita da Irlanda (76,9%), Malta (75,5%) e Indonesia (74%). Tra i paesi europei, Estonia (49,1%), Croazia (49%), Francia (52,2%) e Finlandia (53,7%) superano tutti l'Italia di almeno 14 punti percentuali. L'analisi dettagliata dei singoli comportamenti rivela le aree di maggioreper gli italiani. Solo il 57% degli italiani, infatti, tiene traccia regolarmente delle proprie finanze a breve termine. Il quadro si aggrava considerando che il 9,4% degli italiani è stato vittima di frodi finanziarie, ma solo il 17,1% di questi aveva competenze per difendersi, posizionando l'Italia al 26° posto su 30 per preparazione finanziaria delle vittime di frodi.Le conseguenze disastrose del basso livello di educazione finanziaria italiana emergono analizzando chi comprende realmente i: appena il 17,2% degli italiani padroneggia sia l'interesse semplice che quello composto, posizionando l'Italia al penultimo posto in Europa, davanti alla sola Romania (16,9%) e lontanissima da Germania (66,4%), Hong Kong (78%) e dalla media OCSE (31%). Questo significa che oltre l'80% degli italiani non comprende realmente come funzionano iche sottoscrive, una percentuale che spiega molte delle situazioni di sovraindebitamento e la facilità con cui i cittadini cadono vittime di prodotti finanziari inadeguati.