Banca d'Italia, potenzialità e benefici degli strumenti innovativi per l'adempimento degli obblighi di antiriciclaggio

(Teleborsa) - Laha condotto un’presso un campione di banche di medie dimensioni, sull'(AML/CFT – Anti-Money Laundering/Countering The Financing Of Terrorism). Il rapporto evidenzia potenzialità e rischi di tali strumenti innovativi e delinea alcune condizioni e prerequisiti al ricorrere dei quali i vantaggi attesi dalle nuove soluzioni appaiono massimizzati.Lo studio ha coinvolto banche che, nel periodo 2022-2024, hanno mostrato un'elevata propensione all'innovazione e consolidato l'utilizzo di strumenti innovativi nel prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.La Banca sottolinea come i risultati dell’Indagine hanno lo scopo di accrescere, presso gli intermediari, vigilati dall'Istituto stesso, la consapevolezza dell’importanza di una chiara strategia di trasformazione digitale dei controlli AML/CFT. Gli intermediari, infatti, si trovano ada causa dell'enorme volume di transazioni da monitorare, di rapporti con la clientela sempre più spesso stabiliti a distanza e dell’evoluzione dell’attività criminale, diventata più transnazionale e tecnologicamente sofisticata.Gli obblighi AML/CFT riguardano diversi aspetti: l’identificazione, la profilatura, l’adeguata verifica della clientela nonché il monitoraggio delle operazioni realizzate dalla stessa (monitoraggio transazionale).Dall'indagine tematica è emerso che nella fase dell‘, tutte le banche intervistate dichiarano di utilizzare strumenti quali SPID, CIE, firme digitali, riconoscimento biometrico; mentre è ancora molto contenuto l’utilizzo di tecnologie di Big Data e advanced analytics. Nelle fasi di, attività cioè che comportano la raccolta, l’aggregazione e il controllo di una grande mole di dati, e che quindi trarrebbero grande vantaggio dall’utilizzo delle tecnologie quali Big Data e advanced analytics, il ricorso a queste ultime tecnologie risulta meno diffuso.I risultati dell’indagine e le evidenze emerse dall’azione di vigilanza dell’Unità SNA (Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio) confermano le"Il ricorso a strumenti digitali per l’identificazione snellisce e riduce i tempi per l’accettazione della clientela; i sistemi di automazione per l’acquisizione dei dati riducono le aree di manualità nei processi di adeguata verifica, migliorano la qualità dei dati e rafforzano i riscontrisulle informazioni fornite dai clienti; l’uso dei big data & advanced analytics arricchisce il patrimonio informativo per il monitoraggio dell’operatività e l’aggiornamento nel continuo del profilo di rischio e dell’adeguata verifica del cliente", evidenza il report.L'Indagine ha tuttavia riscontrato alcuneconnesse con l’utilizzo di strumenti innovativi (rischi ICT, di frode, di esternalizzazione), il cui mancato presidio può avere impatti sul corretto adempimento degli obblighi AML/CFT e conseguentemente sull’esposizione degli intermediari al rischio di ML/TF e ad altri rischi ICT, operativi, di conformità e reputazionali.In conclusione, le analisi svolte hanno messo in luce che "iquando: i) l’introduzione di strumenti innovativi si inserisce all’interno di una più ampia strategia di trasformazione digitale dei controlli AML/CFT, la cui definizione tiene conto degli impatti di tali strumenti sui processi e sulle risorse aziendali; ii) sono implementati adeguati meccanismi di monitoraggio nel continuo delle funzionalità delle nuove soluzioni; iii) sono disponibili in azienda competenze specialistiche per il governo e il controllo della leva tecnologica applicata ai controlli AML/CFT".