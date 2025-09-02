Milano 16:17
41.967 -1,04%
Nasdaq 16:17
23.157 -1,11%
Dow Jones 16:17
45.232 -0,69%
Londra 16:17
9.155 -0,45%
Francoforte 16:16
23.637 -1,66%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,13%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,13%, a quota 14.920,5 in apertura.
