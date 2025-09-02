Milano
16:17
41.967
-1,04%
Nasdaq
16:17
23.157
-1,11%
Dow Jones
16:17
45.232
-0,69%
Londra
16:17
9.155
-0,45%
Francoforte
16:16
23.637
-1,66%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.33
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,13%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,13%)
Ibex 35 prende il via a 14.920,5 Euro
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 09.18
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,13%, a quota 14.920,5 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(916)
·
Madrid
(47)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-1,42%
