Cisl, Fumarola: serve un "Protocollo della responsabilità" per rilanciare crescita e lavoro

(Teleborsa) - Laregistrata nel secondo trimestre del 2025, nonostante la crescita costante dell’occupazione, impone diA sottolinearlo è lain un intervento su Il Riformista.Secondo Fumarola, i dati diffusi da Unioncamere sulla carenza di lavoratori specializzati confermano. Sullo sfondo pesano l’invecchiamento della popolazione, la stagnazione dei salari e le difficoltà croniche nell’inclusione delle donne e nella valorizzazione dei giovani, fattori che mettono a rischio la sostenibilità del welfare.La leader della Cisl richiama le grandi intese del passato – dall’accordo interconfederale del 1977 al Protocollo Ciampi del 1993 – come esempi di. Per questo propone oggi la sottoscrizione di un nuovo "Protocollo della responsabilità" tra Governo, imprese e sindacati. Tra gli obiettivi, incentivare produttività e occupazione, rilanciare il mercato interno, affrontare le sfide tecnologiche – inclusa l’intelligenza artificiale – e contenere i costi energetici. Centrale, per Fumarola, anche il rafforzamento degli investimenti in salute e sicurezza, welfare aziendale, conciliazione vita-lavoro, rilancio del Mezzogiorno attraverso la ZES unica e difesa del potere d’acquisto garantita dai contratti collettivi.Al Governo,oltre a investimenti in scuola, ricerca e pubblico impiego, con il rinnovo dei contratti e lo sblocco delle assunzioni. Alle parti sociali, invece,, a rafforzare la contrattazione territoriale e aziendale e a promuovere un nuovo approccio partecipativo nelle relazioni industriali."È il momento di– conclude Fumarola – per costruire insieme un futuro di crescita sostenibile e inclusiva per il Paese".