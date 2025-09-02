Milano
16:20
41.977
-1,02%
Nasdaq
16:20
23.175
-1,03%
Dow Jones
16:20
45.208
-0,74%
Londra
16:20
9.155
-0,45%
Francoforte
16:19
23.651
-1,61%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.36
Disoccupazione Spagna in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 settembre 2025 - 09.10
Spagna,
Disoccupazione in agosto pari a 21,9K unità
, in aumento rispetto al precedente -1,4K unità (la previsione era 14,2K unità).
(Foto: jorono / Pixabay)
