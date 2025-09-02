Milano 16:20
41.977 -1,02%
Nasdaq 16:20
23.175 -1,03%
Dow Jones 16:20
45.208 -0,74%
Londra 16:20
9.155 -0,45%
Francoforte 16:19
23.651 -1,61%

Disoccupazione Spagna in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Disoccupazione Spagna in agosto
Spagna, Disoccupazione in agosto pari a 21,9K unità, in aumento rispetto al precedente -1,4K unità (la previsione era 14,2K unità).

(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
```