Eventi e scadenze del 2 settembre 2025

Martedì 02/09/2025

GENERALFINANCE

(Teleborsa) -- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei- Bilancio finanza pubblica della Francia10:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025- Appuntamento: Presentazione Analisti