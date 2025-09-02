Milano 1-set
Eventi e scadenze del 2 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 02/09/2025


Appuntamenti:
82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
Consiglio dell'Unione europea - Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025)
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
10:00 - Istat - Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025
Aziende:
GENERALFINANCE - Appuntamento: Presentazione Analisti


