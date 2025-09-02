Eventi e scadenze del 2 settembre 2025

(Teleborsa) -
Martedì 02/09/2025 Appuntamenti
: 82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
- Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025) Consiglio dell'Unione europea
- Forum Copenhagen - Riunione informale dei ministri degli Affari europei (da lunedì 01/09/2025 a martedì 02/09/2025) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia
10:00 - Istat
- Prezzi alla produzione dei servizi - II Trimestre 2025 Aziende
: GENERALFINANCE
GENERALFINANCE - Appuntamento: Presentazione Analisti