Milano 16:23
41.986 -1,00%
Nasdaq 16:23
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:23
45.219 -0,72%
Londra 16:23
9.153 -0,47%
Francoforte 16:22
23.662 -1,56%

Francoforte: rosso per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Kion
(Teleborsa) - Sottotono Kion, che passa di mano con un calo del 3,79%.

L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Osservando il grafico di breve periodo di Kion, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 56,2 Euro e supporto a 53,75. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 58,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```