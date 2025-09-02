Francoforte: rosso per Kion

(Teleborsa) - Sottotono Kion
, che passa di mano con un calo del 3,79%.
L'andamento di Kion
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Kion
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 56,2 Euro e supporto a 53,75. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 58,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)