iShares (BlackRock) supera i 5.000 miliardi di dollari in gestione a livello globale

BlackRock

(Teleborsa) - Ad agosto, società die leader mondiale del mercato degli Exchange Traded Fund (ETF), haa livello globale."Il superamento dei 5.000 miliardi di dollari di AUM di iShares rappresenta un- ha dettoand Global Head of iShares di BlackRock - Gli ETF sono diventati la tecnologia preferita per accedere ai mercati, costruire portafogli ottimizzati e gestire il rischio con trasparenza e scalabilità"."Riteniamo che l', anche se l'innovazione sta aprendo nuove frontiere, dagli indici più granulari alle strategie a reddito fisso, attive e digitali, e crediamo che questo sia solo l'inizio - ha aggiunto - Oggi gli ETF rappresentano solo il 6% dei mercati dei capitali a livello globale. Prevediamo che il settore degli ETF raddoppierà, passando da 15.000 miliardi di dollari a 27.000 miliardi di dollari in gestione nei prossimi cinque anni".Questo risultato segue un primo semestre record per la raccolta degli ETF di iShares (192 miliardi di dollari), trainata dalla crescita in diversi settori ad alto potenziale: neglila gamma obbligazionaria di iShares ha oltre 1.000 miliardi di dollari in AUM a livello globale, con una quota di mercato di circa il 40%, poiché gli investitori si rivolgono sempre più agli ETF per orientarsi negli attuali mercati del reddito fisso; negliha oltre 100 miliardi di dollari di AUM complessivi, guidato da prodotti di punta come IBIT ed ETHA, che si collocano tra i primi cinque ETP in più rapida crescita nella storia del settore; negliiShares gestisce oltre 78 miliardi di dollari investiti in oltre 100 ETF attivi a livello globale, riflettendo la forte domanda di alfa e di risultati mirati da parte degli investitori.Nel mese di aprile 2025 ladi iShares ha superato il trilione di dollari in AUM, servendo tutti i tipi di clienti, dagli investitori individuali ai fondi pensione.