Klarna punta a raccogliere 1,27 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - La fintech svedese, pioniera dei pagamenti rateizzati post acquisti online, ha annunciato la suaa Wall Street. Secondo il prospetto depositato alla SEC, saranno offerte 5.555.556 azioni ordinarie, mentre gli azionisti venditori offriranno ulteriori 28.755.718 azioni.Ildi offerta sarà compreso tra 35,00 e 37,00 dollari, per un(tra società e azionisti venditori) massima di circa 1,27 miliardi di dollari. Al top della forchetta, la società avrebbe un valore di mercato di circa 14 miliardi di dollari. Klarna ha ottenuto l'autorizzazione a quotare le azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "KLAR".Klarna ha costruito una delle più grandi reti commerciali al mondo, in termini di numero di consumatori e commercianti, servendo circa 111 milioni di consumatori Klarna attivi e circa 790.000 commercianti in 26 paesi al 30 giugno 2025, e generando unconclusi il 30 giugno 2025.Tra i circa 790.000 commercianti figurano alcuni dei più grandi marchi globali: in media, ilin cui opera, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Paesi nordici, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera (in base ai dati di eCommDB e Digital Commerce 360) ha utilizzato Klarna negli ultimi dodici mesi al 31 luglio 2025 per facilitare i pagamenti.Klarna è stata un. Nel 2005, quando lo shopping online era ancora agli albori e caratterizzato da diffidenza, ha lanciato i prodotti "Paga dopo" per garantire che i consumatori pagassero solo dopo aver ricevuto la merce. Nel 2010, ha lanciato il prodotto "Paga in Full" per offrire ai consumatori maggiore scelta e controllo sulle modalità di pagamento. Nel 2017, ha iniziato a costruire un brand per aiutare le persone a semplificare la propria vita finanziaria. Avendo compreso che i consumatori desideravano utilizzare Klarna ovunque, ha lanciato la carta Klarna nel 2018. Nello stesso anno, ha lanciato l'app Klarna, che consente ai consumatori di monitorare tutti i loro acquisti in un unico posto. Dopo aver iniziato con l'innovazione nei pagamenti, nel 2019 ha iniziato a scalare significativamente le soluzioni pubblicitarie, che personalizzano l'esperienza di acquisto per i consumatori utilizzando il vasto set di dati proprietario. Nel 2023, ha sviluppato un assistente AI basato su OpenAI, che semplifica l'esperienza di acquisto, e nel 2024 ha introdotto il saldo Klarna, che rende l'acquisto ancora più semplice consentendo ai consumatori di pagare l'intero importo o pagare in un secondo momento senza dover connettersi a un conto bancario o a una carta.Negli ultimi dodici mesi al 30 giugno 2025, il GMV è stato di 112 miliardi di dollari, con una crescita del 13% (o del 15% su base omogenea) su base annua, mentre ilè stato di 3.010 milioni di dollari, con una crescita del 17% su base annua (19% su base omogenea). Laè stata di 225 milioni di dollari e l'è stato di 151 milioni di dollari, con una diminuzione del 29% e un miglioramento del 148% su base annua, rispettivamente. Lanegli ultimi dodici mesi conclusi il 30 giugno 2025 è stata di 100 milioni di dollari, con un miglioramento del 29% su base annua.