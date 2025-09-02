Kraft Heinz si separa in due società quotate più mirate per accelerare la crescita

Kraft Heinz

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense dell'alimentare, ha approvato all'unanimità unattraverso uno spin-off esente da imposte. La separazione è progettata per massimizzare le capacità e i marchi di Kraft Heinz, riducendo al contempo la complessità, consentendo a entrambe le nuove società di impiegare le risorse in modo più efficace verso le rispettive priorità strategiche.Le due società risultanti, i cui, saranno: "" - leader globale nella Taste Elevation e nei pasti a lunga conservazione, con circa 15,4 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2024e circa 4 miliardi di dollari di EBITDA rettificato nel 2024. Questa azienda includerà un elenco di marchi iconici, con tre marchi da miliardi di dollari - Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese - con circa il 75% del fatturato netto proveniente da salse, creme spalmabili e condimenti. Circa il 20% del fatturato netto del 2024 sarà nei mercati emergenti e circa il 20% nel settore Away From Home; "" - un portafoglio scalabile di prodotti di base per il Nord America con circa 10,4 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2024 e circa 2,3 miliardi di dollari di EBITDA rettificato nel 2024. Questa azienda, che sarà guidata da Carlos Abrams-Rivera, includerà un portafoglio di marchi apprezzati, tra cui tre marchi da miliardi di dollari: Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables."I marchi di Kraft Heinz sono iconici e apprezzati, ma lain modo efficace, dare priorità alle iniziative e promuovere la crescita nelle nostre aree più promettenti - ha affermatodi Kraft Heinz - Separandoci in due società, possiamo allocare il giusto livello di attenzione e risorse per liberare il potenziale di ciascun marchio, migliorando le performance e creando valore a lungo termine per gli azionisti".La separazione proposta dovrebbe essere esente da imposte per Kraft Heinz e i suoi azionisti. La società prevedecon chiare opportunità di mitigarne una parte sostanziale nel breve termine. Kraft Heinz prevede attualmente che la transazione si concluda nella seconda metà del 2026.