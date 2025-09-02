Kraft Heinz si separa in due società quotate più mirate per accelerare la crescita

(Teleborsa) - Il board di Kraft Heinz
, colosso statunitense dell'alimentare, ha approvato all'unanimità un piano per separare la società in due società indipendenti e quotate in borsa
attraverso uno spin-off esente da imposte. La separazione è progettata per massimizzare le capacità e i marchi di Kraft Heinz, riducendo al contempo la complessità, consentendo a entrambe le nuove società di impiegare le risorse in modo più efficace verso le rispettive priorità strategiche.
Le due società risultanti, i cui nomi saranno definiti in un secondo momento
, saranno: "Global Taste Elevation Co.
" - leader globale nella Taste Elevation e nei pasti a lunga conservazione, con circa 15,4 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2024e circa 4 miliardi di dollari di EBITDA rettificato nel 2024. Questa azienda includerà un elenco di marchi iconici, con tre marchi da miliardi di dollari - Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese - con circa il 75% del fatturato netto proveniente da salse, creme spalmabili e condimenti. Circa il 20% del fatturato netto del 2024 sarà nei mercati emergenti e circa il 20% nel settore Away From Home; "North American Grocery Co.
" - un portafoglio scalabile di prodotti di base per il Nord America con circa 10,4 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2024 e circa 2,3 miliardi di dollari di EBITDA rettificato nel 2024. Questa azienda, che sarà guidata da Carlos Abrams-Rivera, includerà un portafoglio di marchi apprezzati, tra cui tre marchi da miliardi di dollari: Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.
"I marchi di Kraft Heinz sono iconici e apprezzati, ma la complessità della nostra attuale struttura rende difficile allocare il capitale
in modo efficace, dare priorità alle iniziative e promuovere la crescita nelle nostre aree più promettenti - ha affermato Miguel Patricio, Presidente Esecutivo
di Kraft Heinz - Separandoci in due società, possiamo allocare il giusto livello di attenzione e risorse per liberare il potenziale di ciascun marchio, migliorando le performance e creando valore a lungo termine per gli azionisti".
La separazione proposta dovrebbe essere esente da imposte per Kraft Heinz e i suoi azionisti. La società prevede fino a 300 milioni di dollari di disinergie,
con chiare opportunità di mitigarne una parte sostanziale nel breve termine. Kraft Heinz prevede attualmente che la transazione si concluda nella seconda metà del 2026.(Foto: Jacob Rice on Unsplash)