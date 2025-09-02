Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 18:21
23.036 -1,62%
Dow Jones 18:21
45.044 -1,10%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

OPS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 30%

Banche, Finanza
OPS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 30%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 2 settembre 2025 sono state presentate 10.321.741 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 245.000.826, pari al 30,1250% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 29,5374% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).

L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

Stamattina MPS ha migliorato l'offerta su Mediobanca, aggiungendo una componente cash di 0,90 euro, offrendo un premio dello 0,6% rispetto ai valori di mercato di ieri e dell'11,4% rispetto ai prezzi di gennaio, quando è stata annunciata l'OPS.
Condividi
```