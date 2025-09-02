OPS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 30%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria
promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 2 settembre 2025 sono state presentate 10.321.741 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 245.000.826, pari al 30,1250% delle azioni oggetto dell'offerta
(o al 29,5374% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Stamattina
MPS ha migliorato l'offerta
su Mediobanca, aggiungendo una componente cash di 0,90 euro, offrendo un premio dello 0,6% rispetto ai valori di mercato di ieri e dell'11,4% rispetto ai prezzi di gennaio, quando è stata annunciata l'OPS.