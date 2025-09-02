Parigi: giornata depressa per Bouygues

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, con una flessione dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di Bouygues
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Bouygues
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,22 Euro. Prima resistenza a 35,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)