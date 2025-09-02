Piazza Affari: accelera Ferragamo

maison del lusso

Salvatore Ferragamo

FTSE Italia Mid Cap

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 4,15%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,713 Euro. Prima resistenza a 4,881. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,607.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)