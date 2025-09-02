Milano 16:36
41.919 -1,16%
Nasdaq 16:36
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:36
45.253 -0,64%
Londra 16:36
9.147 -0,54%
Francoforte 16:36
23.613 -1,76%

Piazza Affari: luce verde per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: luce verde per Ferragamo
Rialzo per la maison del lusso, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,15%.
Condividi
```