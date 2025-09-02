Piazza Affari: scambi negativi per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che sta segnando un calo del 3,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che LU-VE Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a -2,04% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,22 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)