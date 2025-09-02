Milano 16:39
41.901 -1,20%
Nasdaq 16:38
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:38
45.240 -0,67%
Londra 16:39
9.145 -0,56%
Francoforte 16:38
23.603 -1,81%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con un ribasso del 2,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Sesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,73 Euro e primo supporto individuato a 73,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
