Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, con un ribasso del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Sesa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,73 Euro e primo supporto individuato a 73,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)