Rexel colloca obbligazioni senior per 400 milioni di euro

(Teleborsa) - Rexel
, gruppo francese attivo nella distribuzione di prodotti e servizi per il mondo dell'energia, ha collocato con successo 400 milioni di euro delle sue obbligazioni senior
non garantite al 4% con scadenza nel 2030. La quotazione delle obbligazioni sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo è prevista per il 9 settembre 2025.
Le obbligazioni, con scadenza il 15 settembre 2030, saranno rimborsabili anticipatamente a partire da settembre 2027. Rexel utilizzerà i proventi dell'emissione delle obbligazioni per scopi aziendali generali
.
L'emissione consentirà a Rexel di migliorare la propria struttura finanziaria estendendo la scadenza del debito
a condizioni di finanziamento favorevoli, si legge in una nota.