Russia e Cina rafforzano l’asse energetico con il gasdotto Power of Siberia 2

(Teleborsa) - Gazprom
ha firmato un accordo vincolante per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2
, destinato a raddoppiare i flussi di gas russo verso la Cina, e del tratto di transito Soyuz Vostok, che attraverserà la Mongolia. Lo riferisce Bloomberg, citando il numero uno del gruppo Alexey Miller.
Attualmente la Russia fornisce gas alla Cina tramite il primo Power of Siberia
, con una capacità di 38 miliardi di metri cubi all’anno. Dal 2027 la cosiddetta "rotta dell’Estremo Oriente" dovrebbe aggiungere ulteriori 10 miliardi di metri cubi annui
, incrementando così l’export energetico di Mosca verso Pechino.
L’intesa è maturata nel contesto dei colloqui a Pechino tra Vladimir Putin e Xi Jinping
. Il leader cinese ha accolto l’omologo russo nella Grande sala del popolo sottolineando come i rapporti bilaterali abbiano resistito alle pressioni internazionali
, diventando un modello di cooperazione strategica. Putin, dal canto suo, ha ringraziato Xi per la "calda accoglienza"
e ribadito che le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto "livelli senza precedenti
".
Il progetto del Power of Siberia 2 è stato discusso anche in un incontro trilaterale con il presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh
, vista l’importanza del tratto che attraverserà la Mongolia. L’opera, se realizzata, permetterebbe alla Russia di più che raddoppiare le forniture di gas verso la Cina
, rafforzando ulteriormente l’asse energetico tra i due Paesi.