Russia e Cina rafforzano l’asse energetico con il gasdotto Power of Siberia 2

(Teleborsa) -ha firmato un, destinato a raddoppiare i flussi di gas russo verso la Cina, e del tratto di transito Soyuz Vostok, che attraverserà la Mongolia. Lo riferisce Bloomberg, citando il numero uno del gruppo Alexey Miller.Attualmente, con una capacità di 38 miliardi di metri cubi all’anno., incrementando così l’export energetico di Mosca verso Pechino.L’intesa è maturata nel contesto dei colloqui a Pechino tra. Il leader cinese ha accolto l’omologo russo nella Grande sala del popolo sottolineando come i, diventando un modello di cooperazione strategica.e ribadito che le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto "".Il progetto del Power of Siberia 2 è stato, vista l’importanza del tratto che attraverserà la Mongolia. L’opera, se realizzata,, rafforzando ulteriormente l’asse energetico tra i due Paesi.