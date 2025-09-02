SCOR colloca obbligazioni subordinate per 500 milioni di euro

SCOR

(Teleborsa) -, colosso francese delle riassicurazioni, haa tasso fisso/variabile per, con scadenza 10 settembre 2055 e ammissibili come capitale regolamentare Tier 2 ai sensi di Solvency II. L'operazione ha soddisfatto una "forte domanda da parte degli investitori", si legge in una nota.Ildel 4,522% annuo sarà pagabile annualmente in via posticipata fino al 10 settembre 2035 (incluso). Da tale data, le obbligazioni matureranno interessi a(EURIBOR a 3 mesi + margine) pagabili trimestralmente in via posticipata il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre di ogni anno, a partire dal 10 dicembre 2035 (incluso).Il ricavato netto dell'emissione sarà utilizzato per le finalità aziendali generali, incluso ilper le obbligazioni subordinate da 600 milioni di euro con scadenza 8 giugno 2046.