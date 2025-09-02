SCOR colloca obbligazioni subordinate per 500 milioni di euro

(Teleborsa) - SCOR
, colosso francese delle riassicurazioni, ha completato il collocamento presso investitori istituzionali di obbligazioni subordinate
a tasso fisso/variabile per 500 milioni di euro
, con scadenza 10 settembre 2055 e ammissibili come capitale regolamentare Tier 2 ai sensi di Solvency II. L'operazione ha soddisfatto una "forte domanda da parte degli investitori", si legge in una nota.
Il tasso fisso iniziale
del 4,522% annuo sarà pagabile annualmente in via posticipata fino al 10 settembre 2035 (incluso). Da tale data, le obbligazioni matureranno interessi a tasso variabile
(EURIBOR a 3 mesi + margine) pagabili trimestralmente in via posticipata il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre di ogni anno, a partire dal 10 dicembre 2035 (incluso).
Il ricavato netto dell'emissione sarà utilizzato per le finalità aziendali generali, incluso il finanziamento della concomitante offerta pubblica di acquisto
per le obbligazioni subordinate da 600 milioni di euro con scadenza 8 giugno 2046.