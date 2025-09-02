Unicredit e CSV: bando solidale, fino a 40 mila euro per il Terzo Settore

UniCredit

(Teleborsa) - Arriva a Napoli il bando "", nato da un accordo quadro tra– la rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato – per rafforzare l’impatto delle organizzazioni non profit nei territori. Grazie all’intesa con CSV Napoli, UniCredit mette a disposizioneper sostenere le idee più efficaci nel generare benessere diffuso, coesione sociale e cittadinanza attiva."Con questa iniziativa confermiamo l’impegno di UniCredit nel sostenere l’economia sociale dei territori. Il terzo settore svolge un ruolo sempre più rilevante anche sotto il profilo economico, contribuendo a generare valore, occupazione e coesione. Investire su progettualità radicate e capaci di attivare le comunità locali significa per noi valorizzare capitale umano e reti di prossimità che sono asset strategici per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo", commenta, regional manager Sud UniCredit.In palio,, in base alla fascia di spesa del progetto (da 5.000 a 16.000 euro). I vincitori potranno anche accedere a ungrazie al meccanismo di matching fund sulla piattaforma IlMioDono.it: ogni euro donato dai cittadini sarà raddoppiato fino a un tetto massimo prestabilito per un totale complessivo di 40 mila euro messi a disposizione da UniCredit con il Fondo Carta Etica."Oggi più che mai – ha dichiarato, presidente di CSV Napoli – è fondamentale stringere alleanze con partner strategici per investire nei percorsi di coesione sociale, valorizzare le energie del volontariato e offrire strumenti concreti agli enti di Terzo Settore che operano ogni giorno nelle periferie delle nostre comunità. Siamo felici di condividere questa sfida con UniCredit, portando anche sul nostro territorio un modello virtuoso di economia sociale".Ledovranno dimostrare: un coinvolgimento attivo del volontariato; una rete collaborativa con altri attori locali; una pianificazione chiara e sostenibile, con strumenti di monitoraggio trasparenti.Ilè riservato agli Enti del Terzo Settore e alle onlus con sede legale e operativa nell’area metropolitana di Napoli, regolarmente iscritti al RUNTS o all’Anagrafe Unica delle Onlus. Lepotranno essere presentate entro il, esclusivamente online, accedendo all’area riservata del sito di CVS Napoli.Il progetto è sostenuto da UniCredit attraverso il, alimentato dalle scelte solidali dei clienti titolari della carta UniCreditCard Flexia Classic Etica.