Milano 9:54
41.857 +0,31%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:54
9.136 +0,21%
23.569 +0,35%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,47%.

La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,806. Supporto visto a quota 0,8016. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8104.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
