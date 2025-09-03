Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Ribasso composto e controllato per il CABLE, che archivia la sessione in flessione dell'1,11% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenzia un declino dei corsi verso area 1,3343 con prima area di resistenza vista a 1,3494. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,3292.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)