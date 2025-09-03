Milano 9:57
41.869 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:57
9.137 +0,22%
23.563 +0,32%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,17%)

Ibex 35 prende il via a 14.729,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,17%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,17%, a quota 14.729,9 in apertura.
Condividi
```