Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 10.14
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,86% alle 08:20
Il Nikkei 225 tratta a 41.947,44 punti
In breve
,
Finanza
03 settembre 2025 - 08.20
Tokyo scambia con un ribasso dello 0,86% alle 08:20 e passa di mano a 41.947,44 punti.
Condividi
