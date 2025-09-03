Milano
2-set
0
0,00%
Nasdaq
2-set
23.231
-0,79%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
2-set
9.117
-0,87%
Francoforte
2-set
23.487
-2,29%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 05.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,29% alle 04:50
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,29% alle 04:50
Il Nikkei 225 passa di mano a 42.186,59 punti
In breve
,
Finanza
03 settembre 2025 - 04.50
Tokyo tratta in ribasso dello 0,29% alle 04:50 e si muove appena sotto la parità a 42.186,59 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,37% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,34% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,66% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,51% alle 13:00
Altre notizie
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,90% alle 08:20
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,39% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,48% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,31%
Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione del 2,22% alle 04:50