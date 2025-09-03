Campbell's, outlook deludente dopo esercizio con ricavi a 10,3 miliardi di dollari

Campbell's

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha detto che ildel(terminato il 3 agosto) è aumentato dell'1%, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari. Il fatturato comparabile, che esclude l'impatto della settimana aggiuntiva nel trimestre e l'impatto delle cessioni, è diminuito del 3%, attestandosi a 2,2 miliardi di dollari, principalmente a causa di un volume/mix inferiore.L'è aumentato a 705 milioni di dollari, rispetto ai 675 milioni di dollari. Il margine di utile lordo è stato del 30,4%, rispetto al 29,4%. Il margine di utile lordo rettificato è diminuito di 90 punti base, attestandosi al 30,5%, principalmente a causa dell'inflazione dei costi e di altri costi della supply chain, incluso un moderato impatto tariffario. L'è aumentato a 0,48 dollari per azione, rispetto a una perdita di 0,01 dollari per azione. L'EPS rettificato è diminuito del 2% a 0,62 dollari per azione.Nell', il fatturato netto è aumentato del 6% a 10,3 miliardi di dollari, principalmente grazie ai benefici dell'acquisizione. Il fatturato comparabile è diminuito dell'1% a 9,3 miliardi di dollari, principalmente a causa di un volume/mix sfavorevole. L'EPS è aumentato a 2,01 dollari per azione, rispetto a 1,89 dollari per azione. L'EPS rettificato è diminuito del 4% a 2,97 dollari per azione, riflettendo principalmente un aumento degli oneri finanziari netti rettificati, parzialmente compensato dall'aumento dell'EBIT rettificato. L'impatto dei dazi netti ha rappresentato un ostacolo di circa 0,02 dollari all'EPS rettificato dell'intero anno."I nostri risultati 2025 sono stati leggermente superiori alle aspettative, trainati dall'attenzione del nostro team all'esecuzione in un contesto operativo dinamico - ha detto il- Il segmento Pasti e Bevande ha beneficiato della continua e solida performance sul mercato dei nostri marchi leader, superando la crescita della categoria grazie alla continua abitudine dei consumatori a cucinare a casa. Siamo soddisfatti dello slancio di Rao dopo l'acquisizione, che si avvicina a diventare il nostro quarto marchio da 1 miliardo di dollari, insieme a Campbell's, Goldfish e Pepperidge Farm. Sebbene la nostra attività Snack abbia resistito alla debolezza della categoria, abbiamo registrato un modesto miglioramento sequenziale delle vendite nette e dei consumi sul mercato nel quarto trimestre".Per l', in base alle attuali ipotesi tariffarie, Campbell's prevede che le vendite nette saranno tra -1% e +1%. Inoltre, prevede che l'utile annuo rettificato per azione scenderà fino al 18% rispetto all'anno precedente, attestandosi tra i 2,40 e i 2,55 dollari, al di sotto della stima media degli analisti di 2,63 dollari (secondo dati LSEG).