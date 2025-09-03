Deutsche Bank riavvia copertura con Buy su MPS, Hold per Mediobanca

(Teleborsa) - Deutsche Bank
ha ripreso la copertura
sul titolo Mediobanca
(Hold, target price a 18,8 euro per azione) e Banca Monte dei Paschi di Siena
(Buy, target price a 9,2 euro per azione), affermando che "l'acquisizione di Mediobanca proposta da MPS abbia una chiara logica strategica e un significativo potenziale di crescita
", evidenziando per l'istituto senese un solido coefficiente CET1 del 19,6% e oltre 3 miliardi di euro di capitale in eccesso".
"A nostro avviso - si legge nella ricerca - la proposta di acquisizione di Mediobanca presenta un valore strategico interessante, diversificando gli utili e accelerando i rendimenti del capitale
. L'operazione dovrebbe creare un valore sostanziale sia per gli azionisti di MPS sia per quelli di Mediobanca, nonostante le preoccupazioni ingiustificate del mercato. L'acquisizione diversificherebbe gli utili di MPS, accelererebbe i rendimenti del capitale attraverso un aumento dei dividendi e sbloccherebbe il valore dal bilancio di Mediobanca. La nostra analisi mostra che il rischio di interruzione dei ricavi per Mediobanca dopo l'acquisizione è limitato; anche in scenari gravi, l'operazione rimane positiva per il DPS di MPS".
Le adesioni all'OPAS
sono salite ieri al 30,125% dopo il rilancio cash
di Siena, ma secondo alcuni quotidiani la soglia del 35% sarebbe già stata assicurata dalle adesioni preannunciate della famiglia Tortora (oltre 1%), dei Benetton (2%) e dell'Enpam (circa 2%). Attese poi le adesioni delle altre due casse professionali Cassa Forense ed Enasarco, per un ulteriore 3,5%. Il CdA di Mediobanca si riunirà domani per l'esame dell'offerta migliorata da parte di MPS.
Gli analisti di Deutsche Bank hanno ripreso la copertura anche sul titolo Banca Generali
, al centro della contromossa fallita di Mediobanca, con raccomandazione Buy e target price a 61 euro per azione.