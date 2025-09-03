Milano 17:21
Fed, Waller: nei prossimi tre o sei mesi potremmo assistere a diversi tagli
(Teleborsa) - "Quando il mercato del lavoro peggiora, peggiora rapidamente, per quanto mi riguarda penso che dovremmo iniziare a tagliare i tassi alla prossima riunione". Lo ha affermato Christopher Waller, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, in un'intervista a CNBC.

"Non dobbiamo seguire una sequenza di passaggi prestabiliti - ha aggiunto - Possiamo in un certo senso vedere dove stanno andando le cose, perché la gente è ancora preoccupata per l'inflazione tariffaria. Io non lo sono, ma tutti gli altri sì".

Considerato nella rosa dei potenziali successori di Powell alla presidenza della Fed, Waller è stato uno dei due governatori della Fed a dissentire dalla decisione del FOMC di luglio di mantenere il tasso di interesse di riferimento in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5%.

"Sappiamo di voler raggiungere una posizione neutrale - ha affermato nell'intervista - Sappiamo all'incirca di quanto si potrebbe voler tagliare, diciamo 100-150 punti base. Ma la velocità con cui ci arriveremo dipenderà dai dati che arriveranno".

Il mercato prevede che la Fed tagli i tassi nella riunione del 16-17 settembre. "Direi che nei prossimi tre o sei mesi potremmo assistere a diversi tagli. Che sia come ogni altra riunione, dovremo aspettare e vedere cosa diranno i dati", ha detto Waller.
