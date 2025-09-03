Fervo: tecnico "aumentato" al centro della trasformazione digitale e sostenibile degli edifici

(Teleborsa) - Oggi il tecnico sul campo non si limita più a impugnare un cacciavite: integra competenze digitali avanzate. Utilizza telecamere e sensori evoluti per scansionare un edificio in sole due ore, trasforma la manutenzione in un processo data-driven, ottimizza le fasi operative con l'aiuto dell'intelligenza artificiale fino al 90%. La control room in sede elabora i dati raccolti direttamente dagli immobili: misura, prevede e guida gli interventi, in un flusso integrato che combina realtà aumentata, AI predittiva e supporto remoto. Una tendenza confermata dai dati delsecondo cui il 28% dei manager – a livello globale – prevede di inserire entro 12–18 mesi team di "AI agent specialists”, figure ibride che uniscono competenze operative e strumenti digitali. Il quadro d'insieme emerge da un'realtà italiana specializzata nella gestione evoluta e sostenibile del parco immobiliare.La sinergia tra l'operato del tecnico "aumentato"e l'analisi dei dati in tempo reale consente – stima lo– di ridurre i tempi di intervento fino al 45%, con un incremento medio dell'efficienza operativa superiore al 30% e picchi che arrivano al 90% in fasi altamente automatizzabili. Questa figura integra competenze impiantistiche e digitali, usa piattaforme predittive e condivide dati in tempo realecon i team operativi e progettuali, intervenendo in modo rapido, preciso e sicuro anche in contesti complessi. Un'evoluzione che si inserisce in una tendenza più ampia: come indica un', la manutenzione predittiva può raggiungere un'accuratezza dell'85% nel rilevare anomalie rispetto alle performance ideali delle macchine. Negli smart building – un mercato destinato a crescere da 103 a oltre 827 miliardi di dollari entro il 2034 (fonte: ResearchAndMarkets) – il cuore pulsante è l'elaborazione dei dati: grazie a tecnologia e analisi previsionale, il tecnico di nuova generazione diventa protagonista di una gestione più efficiente e sostenibile.I benefici si estendono anche sul piano ambientale. Uno(la principale associazione scientifica internazionale di informatica), attesta che il tecnico "aumentato"tramite l'applicazione di AI e sistemi di gestione energetica intelligente (BEMS) consente risparmi medi del 37% nei consumi degli uffici, del 23% negli edifici residenziali e del 21% nelle scuole. Studi e casi d'uso su AR e supporto remoto – in linea con le analisi di Fervo – evidenziano un calo degli spostamenti tecnici del 35-40%, con punte ancora più alte nelle ispezioni a distanza e un impatto diretto sulle emissioni di CO2 equivalente. Anche l'intervento da remoto contribuisce a diminuire il traffico urbano – negli Stati Uniti ogni +1% di remote working equivale a -1,8% di emissioni nelle aree metropolitane (fonte: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives). La extended reality (XR, che integra realtà aumentata e virtuale) non solo limita gli spostamenti, ma supporta la pianificazione e rende più efficace il lavoro del tecnico, prolungando la vita degli impianti e abbattendo ulteriormente consumi energetici e produzione di rifiuti.L'evoluzione del settore richiede un costante aggiornamento delle competenze. Ilrileva che la quota di tecnici con percorsi di upskilling completati è salita dal 41% nel 2023 al 50% nel 2024. Tra le competenze in crescita previste per il 2025–2030 spiccano intelligenza artificiale, analisi dei big data, reti, cybersecurity e alfabetizzazione digitale. Anche Fervo si sta muovendo in questa direzione: dati interni indicano che la formazione digitale ha già coinvolto una quota significativa del personale operativo e tecnico, mentre il 100% dei nuovi assunti segue un onboardingcon moduli su strumenti smart, realtà aumentata e analisi dei dati."Il nuovo tecnico – afferma– diventa homo technologicus: è un gestore di sistemi intelligenti, in grado di intervenire efficacemente sia in loco che da remoto su edifici digitalmente modellati e ottimizzati."Rocco Ruggiero, COO, aggiunge: "L'integrazione di AI e competenze digitali nella manutenzione è la risposta alle nuove esigenze del real estate, sempre più orientato a performance sostenibili e misurabili."Per Marzia Campanelli, CHRO, "il tecnico "aumentato"rappresenta un cambiamento strutturale: non si aggiorna solo il sapere, ma il ruolo stesso, che incorpora stabilmente capacità digitali e operative.”