Fervo: tecnico "aumentato" al centro della trasformazione digitale e sostenibile degli edifici

(Teleborsa) - Oggi il tecnico sul campo non si limita più a impugnare un cacciavite: integra competenze digitali avanzate. Utilizza telecamere e sensori evoluti per scansionare un edificio in sole due ore, trasforma la manutenzione in un processo data-driven, ottimizza le fasi operative con l'aiuto dell'intelligenza artificiale fino al 90%. La control room in sede elabora i dati raccolti direttamente dagli immobili: misura, prevede e guida gli interventi, in un flusso integrato che combina realtà aumentata, AI predittiva e supporto remoto. Una tendenza confermata dai dati del Microsoft Work Trend Index 2025,
secondo cui il 28% dei manager – a livello globale – prevede di inserire entro 12–18 mesi team di "AI agent specialists”, figure ibride che uniscono competenze operative e strumenti digitali. Il quadro d'insieme emerge da un'analisi di Fervo,
realtà italiana specializzata nella gestione evoluta e sostenibile del parco immobiliare.Efficienza operativa e tecnologie avanzate
La sinergia tra l'operato del tecnico "aumentato"e l'analisi dei dati in tempo reale consente – stima lo studio del Gruppo Fervo
– di ridurre i tempi di intervento fino al 45%, con un incremento medio dell'efficienza operativa superiore al 30% e picchi che arrivano al 90% in fasi altamente automatizzabili. Questa figura integra competenze impiantistiche e digitali, usa piattaforme predittive e condivide dati in tempo realecon i team operativi e progettuali, intervenendo in modo rapido, preciso e sicuro anche in contesti complessi. Un'evoluzione che si inserisce in una tendenza più ampia: come indica un'analisi di Siemens
, la manutenzione predittiva può raggiungere un'accuratezza dell'85% nel rilevare anomalie rispetto alle performance ideali delle macchine. Negli smart building – un mercato destinato a crescere da 103 a oltre 827 miliardi di dollari entro il 2034 (fonte: ResearchAndMarkets) – il cuore pulsante è l'elaborazione dei dati: grazie a tecnologia e analisi previsionale, il tecnico di nuova generazione diventa protagonista di una gestione più efficiente e sostenibile.Impatto ambientale e manutenzione predittiva
I benefici si estendono anche sul piano ambientale. Uno studio pubblicato dall'ACM - Association for Computing Machinery
(la principale associazione scientifica internazionale di informatica), attesta che il tecnico "aumentato"tramite l'applicazione di AI e sistemi di gestione energetica intelligente (BEMS) consente risparmi medi del 37% nei consumi degli uffici, del 23% negli edifici residenziali e del 21% nelle scuole. Studi e casi d'uso su AR e supporto remoto – in linea con le analisi di Fervo – evidenziano un calo degli spostamenti tecnici del 35-40%, con punte ancora più alte nelle ispezioni a distanza e un impatto diretto sulle emissioni di CO2 equivalente. Anche l'intervento da remoto contribuisce a diminuire il traffico urbano – negli Stati Uniti ogni +1% di remote working equivale a -1,8% di emissioni nelle aree metropolitane (fonte: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives). La extended reality (XR, che integra realtà aumentata e virtuale) non solo limita gli spostamenti, ma supporta la pianificazione e rende più efficace il lavoro del tecnico, prolungando la vita degli impianti e abbattendo ulteriormente consumi energetici e produzione di rifiuti.Competenze digitali per i nuovi profili tecnici
L'evoluzione del settore richiede un costante aggiornamento delle competenze. Il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum
rileva che la quota di tecnici con percorsi di upskilling completati è salita dal 41% nel 2023 al 50% nel 2024. Tra le competenze in crescita previste per il 2025–2030 spiccano intelligenza artificiale, analisi dei big data, reti, cybersecurity e alfabetizzazione digitale. Anche Fervo si sta muovendo in questa direzione: dati interni indicano che la formazione digitale ha già coinvolto una quota significativa del personale operativo e tecnico, mentre il 100% dei nuovi assunti segue un onboardingcon moduli su strumenti smart, realtà aumentata e analisi dei dati.
"Il nuovo tecnico – afferma Alessandro Belloni, CEO di Fervo
– diventa homo technologicus: è un gestore di sistemi intelligenti, in grado di intervenire efficacemente sia in loco che da remoto su edifici digitalmente modellati e ottimizzati."Rocco Ruggiero, COO, aggiunge: "L'integrazione di AI e competenze digitali nella manutenzione è la risposta alle nuove esigenze del real estate, sempre più orientato a performance sostenibili e misurabili."Per Marzia Campanelli, CHRO, "il tecnico "aumentato"rappresenta un cambiamento strutturale: non si aggiorna solo il sapere, ma il ruolo stesso, che incorpora stabilmente capacità digitali e operative.”