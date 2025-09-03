Germania, Fitch: industria automobilistica contribuirà in misura minore alla crescita

(Teleborsa) - L'dipende maggiormente dalrispetto a qualsiasi altro paese incluso nell'indice Fitch 20, ma Fitch Ratings ritiene che ilnel periodo 2025-2030 rispetto al recente passato.Lain Germania è diminuita del 13% tra il 2019 e il 2024, viene spiegato in un rapporto sul tema. Tuttavia, il valore aggiunto nel settore automobilistico (il divario tra il valore della produzione lorda e il consumo di input intermedi del settore) ha contrastato la tendenza al calo della produzione di automobili in termini unitari. Il(VAL) del settore automobilistico è in realtà cresciuto, con un incremento del 15% tra il 2019 e il 2022, rappresentando una quota più che equa della crescita del VAL dell'intera economia.I dati sul valore aggiunto a livello di settore sono disponibili solo con un certo ritardo, ma sembra probabile che il VAL per il settore automobilistico abbia nuovamente superato il valore aggiunto manifatturiero complessivo o la produzione unitaria del settore automobilistico nel 2023-2024. Il divario tra calo della produzione e aumento del valore aggiunto deriva dal fatto che le case automobilistiche stannoa batteria (BEV), suggerisce Fitch.Tuttavia, Fitch sostiene che lo spostamento verso i BEV significherà che la crescita del valore aggiunto sembra probabilmente essere maggiormente legata alla produzione unitaria di automobili. "Poiché la Germania, ciò comporterà una quota di importazioni maggiore e un valore aggiunto interno inferiore", viene sottolineato.