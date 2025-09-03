Laboratorio Farmaceutico Erfo, KT&Partners conferma Add: risultati primo semestre in linea

(Teleborsa) - KT&Partners
ha confermato il Fair Value (a 2,08 euro, per un potenziale upside del +31% sul prezzo di mercato) e la raccomandazione "Add" sul titolo Laboratorio Farmaceutico Erfo
(EGM), PMI innovativa e società benefit integrata su tutta la filiera del settore nutraceutico, che ha esteso il proprio modello al settore fitness con l’acquisizione di Fit&Go e all’implantologia dentale con il lancio di Osteo-therapy.
Gli analisti ricordano che il 28 agosto 2025, Erfo ha pubblicato i risultati preliminari consolidati 1H25
, registrando ricavi pari a €5,2mn, +56% a/a (vs €3,3mn nel 1H24), in linea con le stime KT&Partners
. La crescita è stata principalmente trainata dal consolidamento di Fit&Go, che ha contribuito per ca. €1,7mn, con la propria rete salita a 122 centri dopo l’acquisizione a febbraio 2025 (108 centri nel 1Q25). Anche Diètnatural DOC, con 14 centri diretti (vs. 15 nel 1H24), ha registrato una solida performance (+37% a/a), grazie al superamento della fase di start-up delle recenti aperture. Insieme a 104 centri in franchising Diètnatural (-1 a/a) e 26 centri Bodysano (-2 a/a), la rete complessiva di Erfo ha raggiunto 266 punti vendita nel 1H25, quasi raddoppiati rispetto a 148 dell’anno precedente.
All’interno del portafoglio, la Medical Division
si è mantenuta sostanzialmente stabile a/a, con i primi contributi dal progetto Osteo-Therapy attesi dal 2026. L’EBITDA si è attestato a €1,2mn, in crescita del 64% a/a (vs €0,8mn nel 1H24) per effetto del maggiore contributo alla marginalità di Fit&Go e Diètnatural (Centri Diretti), in linea con le stime (margin al 23% vs 23,9% atteso da KT&Partners). Erfo ha riportato una PFN (Cassa netta) di €0,1mn (vs €2,1mn nel FY24). L’investimento complessivo di €2,6mn per l’acquisizione di Fit&Go ha pesato sulla cassa nel periodo, sebbene Erfo abbia generato circa €0,8mn di flussi di cassa operativa nel 1H25.
A seguito dei risultati preliminari del 1H25, KT&Partners conferma le stime precedenti
, con ricavi FY25E attesi a €9,6mn (+52,2% a/a), sostenuti dal pieno consolidamento di Fit&Go (€2,6mn) e dall’espansione internazionale, unitamente agli investimenti mirati di Erfo France per accelerare la crescita della rete nel Paese, fino a raggiungere €12,8mn nel FY28E (CAGR del 19,2%), supportati dall’espansione di Fit&Go (circa 150 centri) e dei Centri in Franchising Diètnatural (circa 130 centri). L’EBITDA FY25E è confermato a €2,2mn nel FY25E (margin 23,0%) e a €3,1mn nel FY28E (24,2%), per effetto del miglior profilo di marginalità di Fit&Go. La PFN FY25E è attesa a una posizione di cassa netta per €0,5mn nel (vs. €2,1mn di cassa netta nel FY24).(Foto: Scott Graham su Unsplash)