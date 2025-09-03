Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:59
23.369 +0,59%
Dow Jones 17:59
45.127 -0,37%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Lindbergh, completata l'acquisizione di Termotecnica Monzese

Finanza
Lindbergh, completata l'acquisizione di Termotecnica Monzese
(Teleborsa) - Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha completato l'acquisizione di Termotecnica Monzese. L'operazione era stata annunciata a inizio luglio. L'operazione, effettuata attraverso la società controllata SMIT, è relativa all'acquisto del 100% di Termotecnica Monzese, realtà storica della provincia di Monza e della Brianza.

In data odierna sono stati corrisposti per cassa 330.000 euro, che si aggiungono ai 70.000 euro già versati a titolo di caparra al momento della sottoscrizione dell'accordo preliminare. L'importo residuo, pari a 600.000 euro, oltre a PFN stimata in 80.000 euro, sarà versato in 8 rate semestrali a decorrere dal 28 febbraio 2026.
Condividi
```