Lindbergh, completata l'acquisizione di Termotecnica Monzese

(Teleborsa) - Lindbergh
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha completato l'acquisizione di Termotecnica Monzese
. L'operazione era stata annunciata a inizio luglio
. L'operazione, effettuata attraverso la società controllata SMIT, è relativa all'acquisto del 100% di Termotecnica Monzese, realtà storica della provincia di Monza e della Brianza.
In data odierna sono stati corrisposti per cassa 330.000 euro, che si aggiungono ai 70.000 euro già versati
a titolo di caparra al momento della sottoscrizione dell'accordo preliminare. L'importo residuo, pari a 600.000 euro, oltre a PFN stimata in 80.000 euro, sarà versato in 8 rate semestrali a decorrere dal 28 febbraio 2026.