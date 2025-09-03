Milano 14:18
41.738 +0,02%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:18
9.158 +0,46%
Francoforte 14:18
23.653 +0,71%

Madrid: giornata depressa per Unicaja Banco

Ribasso composto e controllato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
