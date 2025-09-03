Madrid: scambi in positivo per IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

IAG

Bene, con un rialzo del 2,22%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,406 Euro. Prima resistenza a 4,503. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,342.