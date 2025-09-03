Madrid: scambi in positivo per IAG

(Teleborsa) - Bene International Airlines Group
, con un rialzo del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di IAG
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,406 Euro. Prima resistenza a 4,503. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,342.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)