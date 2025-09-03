Milano
14:19
41.734
+0,02%
Nasdaq
2-set
23.231
0,00%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
14:19
9.155
+0,42%
Francoforte
14:19
23.648
+0,68%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.35
/ MFE A, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
MFE A, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
03 settembre 2025 - 12.30
Rialzo per la
società media e di comunicazione italiana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.
Titoli e Indici
Mfe A
+3,46%
