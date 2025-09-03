Milano 17:35
OPAS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 38,5%

Banche, Finanza
OPAS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 38,5%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 3 settembre 2025 sono state presentate 68.251.891 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 313.252.717, pari al 38,5172% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 37,7659% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).

L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
