OPAS MPS su Mediobanca, le adesioni salgono al 38,5%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambiopromossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 3 settembre 2025 sono state presentate 68.251.891 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 313.252.717, pari al(o al 37,7659% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.