Oro, per UBP il trend rialzista è destinato a proseguire

(Teleborsa) - All'inizio di settembre, l'oro è salito a livelli di poco superiori ai 3.500 dollari l'oncia, registrando unTale rialzo, ha commentato, "ha rispecchiato la reazione del mercato ai tentativi del presidente degli Stati Uniti Trump di influenzare la politica della Federal Reserve. Le richieste di Trump relative a una politica monetaria più espansiva sono ben note e il presidente si è anche spinto oltre con il licenziamento di Lisa Cook. In questo contesto, la curva dei rendimenti USA a 2-30 anni si è irripidita, riflettendo le aspettative di imminenti tagli dei tassi di interesse e livelli di inflazione più elevati nel lungo termine., come si è visto all'inizio di settembre".Il movimento al rialzo, prosegue l'esperto, "è probabilmenteche seguono il momentum e i CTA (Commodity Trading Advisors), il che significa che possiamo aspettarci una continuazione del recente rialzo, poiché gli investitori cercano rendimenti più elevati nel breve termine. Il posizionamento deglinon è affatto eccessivo, e c'è ancora ampio margine per gli investitoridi aumentare l'esposizione all’oro attraverso gli ETF".La crescente influenza sulla politica monetaria degli Stati Uniti, precisa Kinsella, "solleva il timore che i mercati possano entrare in un'in cui le decisioni sui tassi d'interesse delle banche centrali saranno subordinate alle esigenze di finanziamento del deficit. Questo implica che i tassi d’interesse verranno mantenuti a livelli troppo bassi nel medio termine. Una tale impostazione è intrinsecamente favorevole ai prezzi dell’oro. La differenza, questa volta, è che tale situazione potrebbe verificarsi nella più grande economia del mondo, con implicazioni significative per il prezzo dell’oro".Le aspettative sui tassi di interesse reali statunitensi, rappresentate dai rendimenti dei TIPS decennali statunitensi, "sono scese dal 2,1% di giugno all'attuale 1,8% circa". Il calo riflette la "combinazione di aspettative di inflazione più elevate e imminenti tagli dei tassi da parte della Fed. La".Kinsella ritiene che l'oro presenti. "Gli acquisti delle banche centrali sono proseguiti a un ritmo sostenuto di circa 77 tonnellate al mese, in linea con acquisti annuali di poco inferiori alle 1.000 tonnellate. Ciò significa che esiste una forte domanda sottostante per l'oro, che limiterà qualsiasi potenziale calo, poiché le banche centrali sfrutteranno qualsiasi ribasso verso livelli di 3.300 dollari l'oncia per aumentare le proprie riserve".Il contesto geopolitico complessivo rimane altamente favorevole al proseguimento degli acquisti di oro da parte delle banche centrali, osserva in conclusione l'esperto di UBP: "l'ed è uno dei tanti motivi per cui continuiamo a privilegiare allocazioni sostanziali in oro nei nostri portafogli discrezionali".