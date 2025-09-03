Oro su nuovo record di 3.600 dollari. Risale anche bitcoin

(Teleborsa) - Laed i timori dinel resto d'Europa, uniti alla crisi economica e allehanno innescato una, soprattutto negli ultimi giorni, in coincidenza con la correzione dei mercati azionari. C'è una maggiore, che sta dirottando capitali verso asset alternativi come l'oro ed il Bitcoin., che tradizionalmente vengono considerati asset rifugio, per via delle politiche accomodanti delle banche centrali, volte a contrastare appunto l'eccessivo apprezzamento delle due valute contro il dollaro.ha toccato nelle ultime ore un, sfondando prima il tetto dei 3.500 dollari l'oncia e posizionandosi poi a, Se la performance giornaliera non è esaltante (+0,23%), quella ad una settimana è già apprezzabile (+4,8%) e soprattutto fa gola il rialzo da inizio anno (+36%).Da segnalare anche un elemento curioso: a questi livelli l'oro quota circa, quando il Presidente Nixon mise fine al sistema di parità del cambio di Bretton Woods, fissando indicativamente il prezzo del metallo prezioso aIlsull'oro è, in risposta alle persistenti tensioni sul fronte internazionale (Ucraina, Medioriente, Dazi) ed in vista degli importanti, che culmineranno venerdì con il, che verrà letto nell'ottica delle prossime. E proprio la banca centrale statunitense torna in primo piano, perchè fra due settimane molto probabilmente annuncerà il primo taglio dei tassi di quest'anno. Una decisione che farà deprezzare ulteriormente il dollaro, già sotto pressione da tempo.Assieme all'oro anche, che scambia su nuovi record di(+0,12%). Anche in questo caso la performance da inizio anno è più che brillante (+42%) e beneficia anche della debolezza del biglietto verde.Torna a correre anche il, dopo una fase negativa in atto dalla metà di agosto. La criptovaluta è, attestandosi a 110.930 USD, in rialzo dello 0,48% rispetto alla vigilia.Ladella settimana è trascurabile (-0,3%), mentre quella, in scia all'entrata in vigore di un nuovo sistema di dazi calmierati degli USA rispetto ai principali partner commerciali (tranne l'India). Sistema che viene ora messo i discussione dalla decisione di una corte d'appello USA, che ha dichiarato le decisioni di Trump "illegali", costringendo il Presidente a far ricorso alla Corte Suprema.Anche il Bitcoin, come l'oro,da parte della Fed nel meeting di metà settembre. Una decisione che farà deprezzare il dollaro, ampliando l'appeal dei beni rifugio alternativi appunto.