Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.35
Parigi: andamento rialzista per Schneider Electric
03 settembre 2025 - 13.00
Rialzo marcato per il
gruppo industriale francese
, che tratta in utile del 3,65% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Schneider Electric
+3,43%
