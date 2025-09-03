Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

gruppo industriale francese

CAC40

Schneider Electric

indice di Parigi

multinazionale dei prodotti elettrici

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,18% dell').Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 214,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 221,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 209,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)