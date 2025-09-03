Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese
, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Schneider Electric
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,18% dell'indice di Parigi
).
Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 214,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 221,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 209,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)