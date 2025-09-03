Milano 14:19
Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,18% dell'indice di Parigi).


Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 214,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 221,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 209,8.

