Milano 10:03
41.865 +0,33%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:03
9.137 +0,22%
Francoforte 10:03
23.583 +0,41%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
Rialzo marcato per la maison del lusso, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
Condividi
```