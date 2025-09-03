Salute, allarme EMA: cresce in Europa la minaccia dei farmaci illegali venduti online

(Teleborsa) - L’Agenzia europea per i medicinali
(EMA) e le autorità nazionali del network Heads of Medicines Agencies
(HMA) hanno lanciato un avvertimento urgente sulla diffusione di farmaci illegali
venduti online in tutta l’Unione europea. L'agenzia ha sottolineato che negli ultimi mesi, si è registrato un forte aumento di medicinali contraffatti
pubblicizzati come agonisti del recettore GLP-1
– tra cui semaglutide, liraglutide e tirzepatide – destinati alla cura di diabete
e obesità
, ma spesso promossi soprattutto come prodotti dimagranti
. Questi articoli, venduti tramite siti web fraudolenti e campagne sui social media, non sono autorizzati e non rispettano gli standard di qualità, sicurezza ed efficacia.
Secondo EMA, i farmaci illegali possono, non contenere affatto la sostanza attiva dichiarata, presentare livelli pericolosi di altre sostanze,
causare fallimento delle terapie, gravi effetti collaterali inattesi e interazioni pericolose con altri medicinali. "Le persone che utilizzano questi prodotti – avvertono le autorità – sono ad altissimo rischio di problemi sanitari seri e imprevedibili
".
Le indagini
hanno portato all’individuazione di centinaia di profili falsi, annunci pubblicitari e inserzioni e-commerce, molti dei quali ospitati al di fuori dell’UE. Alcuni siti fraudolenti sfruttano persino loghi ufficiali e false certificazioni per ingannare i consumatori. Le autorità nazionali stanno monitorando attivamente la situazione con interventi mirati: ritiro dei prodotti dal mercato, oscuramento di siti web, collaborazioni transfrontaliere con forze dell’ordine e partner internazionali.
Per aiutare i cittadini, l’UE ha introdotto un logo comune
che compare sui siti di tutte le farmacie e rivenditori online autorizzati. Cliccando sul logo si accede al registro nazionale dei venditori riconosciuti. Se un sito non mostra questo logo o non compare nei registri ufficiali, significa che opera illegalmente. Solo i siti registrati negli Stati membri UE (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) possono esporre la bandiera nazionale accanto al logo.
L'EMA avverte che un medicinale potrebbe essere illegale se è presentato come “approvato” da autorità nazionali o EMA, viene venduto tramite social media o siti non ufficiali, oppure sostiene di essere “superiore” ai trattamenti autorizzati senza prove scientifiche e non è reperibile presso farmacie autorizzate. Infine, come già indicato, manca del logo comune UE o non risulta registrato.
L'agenzia ha quindi invita pazienti e famiglie a diffidare di offerte online sospette
e a consultare sempre fonti ufficiali. "Qualsiasi sito che dichiari endorsement da parte nostra diffonde informazioni false", chiarisce l’Agenzia. Infine, EMA e le autorità nazionali chiedono ai cittadini di segnalare siti sospetti, inserzioni o prodotti dubbi alle competenti autorità, ricordando che l’acquisto di medicinali senza prescrizione tramite canali illegali rappresenta un pericolo concreto per la salute.