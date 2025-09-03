Salute, allarme EMA: cresce in Europa la minaccia dei farmaci illegali venduti online

(Teleborsa) - L’(EMA) e le autorità nazionali del network(HMA) hanno lanciato un avvertimento urgente sulla diffusione divenduti online in tutta l’Unione europea. L'agenzia ha sottolineato che negli ultimi mesi, si è registrato un forte aumento dipubblicizzati come agonisti del– tra cui semaglutide, liraglutide e tirzepatide – destinati alla cura di, ma spesso promossi soprattutto come. Questi articoli, venduti tramite siti web fraudolenti e campagne sui social media, non sono autorizzati e non rispettano gli standard di qualità, sicurezza ed efficacia.Secondo EMA, i farmaci illegali possono, non contenere affatto la sostanza attiva dichiarata, presentare livelli pericolosi di altre sostanze,causare fallimento delle terapie, gravi effetti collaterali inattesi e interazioni pericolose con altri medicinali. "Le persone che utilizzano questi prodotti – avvertono le autorità – sono ad".Lehanno portato all’individuazione di centinaia di profili falsi, annunci pubblicitari e inserzioni e-commerce, molti dei quali ospitati al di fuori dell’UE. Alcuni siti fraudolenti sfruttano persino loghi ufficiali e false certificazioni per ingannare i consumatori. Le autorità nazionali stanno monitorando attivamente la situazione con interventi mirati: ritiro dei prodotti dal mercato, oscuramento di siti web, collaborazioni transfrontaliere con forze dell’ordine e partner internazionali.Per aiutare i cittadini, l’UE ha introdotto unche compare sui siti di tutte le farmacie e rivenditori online autorizzati. Cliccando sul logo si accede al registro nazionale dei venditori riconosciuti. Se un sito non mostra questo logo o non compare nei registri ufficiali, significa che opera illegalmente. Solo i siti registrati negli Stati membri UE (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) possono esporre la bandiera nazionale accanto al logo.L'EMA avverte che un medicinale potrebbe essere illegale se è presentato come “approvato” da autorità nazionali o EMA, viene venduto tramite social media o siti non ufficiali, oppure sostiene di essere “superiore” ai trattamenti autorizzati senza prove scientifiche e non è reperibile presso farmacie autorizzate. Infine, come già indicato, manca del logo comune UE o non risulta registrato.L'agenzia ha quindi invita pazienti e famiglie a diffidare die a consultare sempre fonti ufficiali. "Qualsiasi sito che dichiari endorsement da parte nostra diffonde informazioni false", chiarisce l’Agenzia. Infine, EMA e le autorità nazionali chiedono ai cittadini di segnalare siti sospetti, inserzioni o prodotti dubbi alle competenti autorità, ricordando che l’acquisto di medicinali senza prescrizione tramite canali illegali rappresenta un pericolo concreto per la salute.