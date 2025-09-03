Taranto, Vestas presenta al ministro Urso piano per ampliare produzione di pale eoliche

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, ha incontrato a Palazzo Piacentini Henrik Andersen
, amministratore delegato di Vestas
. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli ultimi investimenti e le prospettive di crescita in Italia
del gruppo multinazionale danese, leader mondiale nella progettazione, produzione e manutenzione di turbine eoliche onshore e offshore
.
Particolare rilievo, nell’incontro, è stato dato all’investimento di Vestas a Taranto
, dove l’azienda è presente dal 1998 e dove, nell’anno in corso, prevede di produrre 150 pale eoliche
. Il sito pugliese, inoltre, è in fase di ampliamento
con tre progetti che prevedono un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro - due dei quali sostenuti dal Mimit attraverso contratti di sviluppo - con conseguenti ricadute occupazionali positive per il territorio tarantino.
Vestas è presente nel nostro Paese da 27 anni attraverso la controllata Vestas Blades Italia
. L’azienda impiega circa 2.300 dipendenti e ha realizzato oltre 5,6 GW di capacità eolica
, sviluppando una filiera che ha generato commesse a fornitori nazionali per oltre 100 milioni di euro l’anno.