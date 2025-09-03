USA, offerte di posti di lavoro in diminuzione a luglio

(Teleborsa) - Cala più delle attese il numero di offerte di posti lavoro negli2025. È quanto rilevato daldell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano.A luglio, lesono scese a 7,181 milioni dai 7,357 milioni di fine giugno (dato rivisto da un preliminare di 7,437). Il dato si è rivelato inferiore alle attese degli analisti, che prevedevano 7,38 milioni.A luglio, il numero diè rimasto invariato a 3,2 milioni. Il numero di dimissioni è aumentato nei servizi professionali e alle imprese (+197.000). Le dimissioni sono diminuite nell'edilizia (-80.000) e nei trasporti, magazzinaggio e servizi pubblici (-49.000). Il numero dia luglio è rimasto invariato a 1,8 milioni. I licenziamenti sono diminuiti nei servizi professionali e alle imprese (-130.000), ma sono aumentati nel governo federale (+5.000).