USA, offerte di posti di lavoro in diminuzione a luglio

(Teleborsa) - Cala più delle attese il numero di offerte di posti lavoro negli USA a luglio
2025. È quanto rilevato dal Report JOLTS
dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano.
A luglio, le posizioni aperte
sono scese a 7,181 milioni dai 7,357 milioni di fine giugno (dato rivisto da un preliminare di 7,437). Il dato si è rivelato inferiore alle attese degli analisti, che prevedevano 7,38 milioni.
A luglio, il numero di dimissioni
è rimasto invariato a 3,2 milioni. Il numero di dimissioni è aumentato nei servizi professionali e alle imprese (+197.000). Le dimissioni sono diminuite nell'edilizia (-80.000) e nei trasporti, magazzinaggio e servizi pubblici (-49.000). Il numero di licenziamenti
a luglio è rimasto invariato a 1,8 milioni. I licenziamenti sono diminuiti nei servizi professionali e alle imprese (-130.000), ma sono aumentati nel governo federale (+5.000).(Foto: seventyfour74 | 123RF)